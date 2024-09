Os rebeldes xiitas huthis reivindicaram hoje a autoria de um ataque com “vários mísseis e drones” contra um navio de bandeira panamiana no Mar Vermelho, na costa do Iémen.

O porta-voz militar dos huthis, Yahya Sarea, disse num discurso que o navio atacado no Mar Vermelho foi o “Blue Lagoon I”, “atingido diretamente com vários mísseis e drones apropriados”.

“O navio foi atacado porque a empresa proprietária violou a decisão de proibir o acesso aos portos da Palestina ocupada”, disse Sarea, sem acrescentar pormenores.

O ‘Blue Lagoon I’, com 278 metros de comprimento, é um navio-tanque de transporte de ferries e navega sob pavilhão panamiano, segundo portais de navegação, que informaram que o navio partiu do porto russo de Ust-Luga, sem ser conhecido o porto final.

A marinha britânica registou hoje, pelo menos, dois ataques no Mar Vermelho contra outros tantos navios, que não causaram vítimas mas provocaram danos numa das embarcações, que não identificou.

Estes ataques surgem depois de os insurgentes apoiados pelo Irão terem anunciado na quarta-feira que tinham dado autorização à comunidade internacional para rebocar em segurança o petroleiro grego “MV Sounion”, que continua a arder depois de ter sido atacado pelo grupo xiita a 21 de agosto no Mar Vermelho.

Os Huthis têm vindo a atacar no Mar Vermelho e no Mar da Arábia desde novembro passado navios com destino aos portos israelitas, em defesa dos palestinianos na guerra em curso em Gaza.