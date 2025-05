A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) afirmou hoje que menos de 5% das terras agrícolas da Faixa de Gaza estão acessíveis e férteis, situação que agrava o risco de fome no território palestiniano.

Numa nova avaliação, a FAO realçou que mais de 80% das terras agrícolas foram danificadas pelo conflito em curso no enclave e que 77,8% já não estavam acessíveis, restando apenas 4,6% de solos potencialmente aráveis (apenas 688 hectares).

Com base na análise geoespacial realizada no final de abril com a Unosat, o centro de satélites da ONU, a FAO adiantou que a situação está “a minar ainda mais a capacidade de produção alimentar e a exacerbar o risco de fome na região”.

A situação é particularmente crítica em Rafah, no sul do território, e no norte, onde “praticamente” nenhuma terra agrícola é acessível, acrescentou a agência da ONU, num comunicado.

Após mais de 19 meses de guerra e dois meses e meio de bloqueio da ajuda internacional por parte de Israel, os habitantes da Faixa de Gaza têm falta de tudo e a fome é uma ameaça.

O Governo israelita, sob pressão internacional, levantou parcialmente o bloqueio à ajuda na semana passada, mas as organizações humanitárias consideram que esta ficou muito aquém das necessidades.

No final de abril, cerca de 82,8% dos poços para uso agrícola tinham sido danificados (em comparação com 67,7% em dezembro de 2024).

“Com as terras, as estufas e os poços destruídos, a produção alimentar local foi interrompida. Este nível de destruição não é apenas uma perda de infraestruturas, é o colapso do sistema alimentar de Gaza, e daquilo que sustentava vidas”, sublinhou Beth Bechdol, diretora-geral adjunta da FAO.

Antes do início do conflito, a agricultura representava cerca de 10% da economia de Gaza, com mais de 560.000 pessoas (cerca de um quarto da população) a viverem, pelo menos parcialmente, da produção agrícola, da criação de gado ou da pesca, acrescentou a organização.

A guerra eclodiu em Gaza após um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano Hamas em solo israelita, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.

Após o ataque do Hamas, Israel desencadeou uma ofensiva em grande escala na Faixa de Gaza, que já provocou quase 54 mil mortos, na maioria civis, e um desastre humanitário, desestabilizando toda a região do Médio Oriente.

A ofensiva israelita também destruiu grande parte das infraestruturas do território governado pelo Hamas desde 2007.