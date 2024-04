Foi celebrado um contrato-programa, após decisão do Conselho do Governo Regional da Madeira a 11 de abril, entre o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e a Associação de Criadores de Gado das Serras do Poiso, tendo como objeto a concessão de uma comparticipação financeira na ordem dos 60 mil euros.

A celebração deste contrato é considerada determinante para que seja feita uma adequada proteção, conservação e gestão florestal e dos recursos silvo-pastoris da Região, num trabalho complementar ao que o IFCN tem feito para promover o ordenamento de rebanhos e pastagens, no âmbito do regime silvopastoril previsto pela lei.

Também a Associação de Criadores de Gado das Serras do Poiso, representada por Abel Freitas e Nelson Barreto, considera este apoio “uma grande ajuda, pois, sem este, a Associação de Criadores de Gado das Serras do Poiso não teria condições para manter os pastores contratados que acompanham todo os anos os rebanhos de ovelhas da associação”.