O Partido Socialista francês, integrado na coligação de esquerda Nova Frente Popular, avisou hoje que não aceitará qualquer “coligação de opostos que traia o voto dos franceses e prolongue as políticas macronistas”.

“França merecia mais do que a alternativa entre neoliberalismo e fascismo”, declarou o líder do PS francês, Olivier Faure, depois de conhecidas as primeiras projeções eleitorais, que dão a vitória à aliança de esquerda, à frente do bloco que apoia o Presidente, Emmanuel Macron, e do partido União Nacional (RN, na sigla em francês), que aparecia como favorito nas sondagens.

O dirigente socialista pediu que seja reconhecida a derrota de quem foi “recusado três vezes”, referindo-se ao macronismo e os resultados que obteve nas três eleições mais recentes.

A votação de hoje, que “evitou o pior”, deverá servir para uma “refundação” que repare as divisões do país, defendeu Faure, que pediu união em torno dos “valores republicanos”.

“Esta noite, a França disse ‘nao’ à chegada da RN ao poder”, saudou, aplaudido por militantes e simpatizantes que hoje se juntaram num centro cultural da capital francesa para acompanhar a noite eleitoral.