Um incêndio florestal em rápido movimento nas encostas de Los Angeles, alimentado pelo vento forte, ameaçava hoje esta zona dos Estados Unidos, obrigando à retirada de moradores e ao corte de estradas.

Os meteorologistas alertaram que o pior ainda pode estar para acontecer, com a previsão de que a tempestade de vento se mantenha no sul do Estado da Califórnia durante dias, produzindo rajadas isoladas que podem atingir os 160 quilómetros por hora (km/h).

Os ventos já derrubavam árvores e resultam em riscos extremos para os incêndios florestais, para áreas que não registavam chuvas substanciais há meses.

As equipas de bombeiros combatiam hoje vários pequenos incêndios na área de Los Angeles, incluindo no sopé da área de Pacific Palisades, no oeste de Los Angeles, onde os residentes receberam ordem de evacuação.

O ator James Woods publicou imagens de chamas a queimar arbustos e a passar por palmeiras numa colina perto da sua casa em Pacific Palisades.

“Parado na minha garagem, a preparar-me para retirar”, frisou Woods, no pequeno vídeo publicado na rede social X.

Partes da Interstate 10 e da pitoresca Pacific Coast Highway foram encerradas a todo o trânsito automóvel não essencial para ajudar nos esforços de evacuação. Mas outras estradas foram bloqueadas.

O Serviço Meteorológico Nacional alertou também para possíveis linhas de energia derrubadas e grandes plataformas, reboques e autocaravanas derrubadas.

O tempo instável fez com que o Presidente Joe Biden cancelasse os planos de viajar para o interior do condado de Riverside, na Califórnia, onde anunciaria a criação de dois novos monumentos nacionais no Estado. Em vez disso, Biden fará declarações desde Los Angeles.

A Amazon e a MGM Studios cancelaram a estreia do novo filme de Jennifer Lopez, “Unstoppable”, devido aos incêndios e aos ventos fortes.

Os recentes ventos secos contribuíram para temperaturas mais elevadas do que a média no sul da Califórnia, onde tem havido muito pouca chuva até agora nesta temporada.

O sul da Califórnia não registou mais de 0,25 centímetros de chuva desde o início de maio.

Grande parte da região caiu em condições de seca moderada, de acordo com o Monitor de Secas dos EUA. Entretanto, no norte, ocorreram várias tempestades torrenciais.