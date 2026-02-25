MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Mundo

EUA monitorizam incidente com tripulação de barco morta em Cuba diz Vance

    EUA monitorizam incidente com tripulação de barco morta em Cuba diz Vance
Lusa

Mundo
Data de publicação
25 Fevereiro 2026
23:59

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, adiantou hoje que os Estados Unidos estão a monitorizar a situação depois de quatro pessoas a bordo de um barco registado na Florida terem sido mortas a tiro pela guarda costeira cubana.

“É obviamente uma situação que estamos a monitorizar. Esperamos que não seja tão grave como tememos, mas não posso dizer mais nada porque simplesmente não sei mais nada”, indicou aos jornalistas.

Vance acrescentou que o secretário de Estado Marco Rubio, que está a participar numa cimeira das Caraíbas, o informou anteriormente, mas que “não tinham muitos detalhes”.

Quatro pessoas a bordo de uma embarcação registada na Florida morreram hoje e outras seis ficaram feridas em águas territoriais cubanas durante um tiroteio com agentes da patrulha fronteiriça, anunciou o Ministério do Interior de Cuba.

“Após o confronto, quatro atacantes do lado estrangeiro foram mortos e seis ficaram feridos, tendo sido resgatados e recebido assistência médica”, pode ler-se no comunicado.

Também o procurador-geral da Florida, James Uthmeier, anunciou já a abertura de uma investigação após o incidente, prometendo que os “comunistas serão responsabilizados”.

As autoridades cubanas não especificaram as nacionalidades dos mortos e feridos e desconhece-se a origem exata da embarcação e o motivo da sua presença em águas territoriais cubanas, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Durante o incidente, que ocorreu no meio de tensões crescentes entre Cuba e os Estados Unidos, o capitão da embarcação cubana, que transportava cinco agentes da patrulha fronteiriça, também ficou ferido, acrescentou o Ministério do Interior.

Segundo as autoridades cubanas, hoje de manhã (hora local) foi detetada uma lancha registada na Florida, EUA, sob o número FL7726SH, em águas territoriais cubanas”, na zona do canal El Pino e Cayo Falcones, na província de Villa Clara (centro de Cuba).

Quando a embarcação da guarda costeira “se aproximou para identificar o barco, foram disparados tiros da lancha ilegal contra a equipa cubana”, destacou o Governo cubano na nota.

O Ministério do Interior indicou também que continua a sua investigação “de forma a esclarecer completamente os factos”.

“Cuba reafirma o seu compromisso com a proteção das suas águas territoriais”, acrescentou.

O Governo cubano relata regularmente incursões de lanchas vindas dos Estados Unidos nas suas águas territoriais, geralmente ligadas ao tráfico de pessoas, envolvendo grupos de migrantes que procuram abandonar a ilha, ou ao tráfico de droga.

Estes incidentes resultaram por vezes em perseguições ou trocas de tiros.

As relações entre Cuba e os Estados Unidos estão tensas desde a captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pelas forças norte-americanas, no início de janeiro, e a subsequente suspensão, sob pressão de Washington, das entregas de petróleo a Cuba por Caracas.

Os Estados Unidos, que não escondem o desejo de ver uma mudança de regime na ilha comunista de 9,6 milhões de habitantes, estão a seguir uma política de pressão máxima sobre Havana, citando a “ameaça excecional” representada à segurança nacional norte-americana pelo país situado a apenas 150 quilómetros da costa da Florida

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a opção de abandonar a intervenção no Caminho das Ginjas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas