O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje que acompanha “com prioridade” o que acontece nos Estados Unidos da América, mas escusou-se a comentar a desistência do Presidente norte-americano, Joe Biden, da candidatura à reeleição.

“Eu não vou comentar o que se passa na vida interna de um país que ainda por cima é um país aliado, é um país amigo e onde há uma comunidade de dois milhões de portugueses”, justificou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta aos jornalistas, no fim de uma visita ao Centro Infantil dos Olivais Sul, em Lisboa.

O Presidente da República realçou, no entanto, a importância das eleições norte-americanas de 05 de novembro deste ano, em que o ex-Presidente Donald Trump é novamente candidato, com o apoio do Partido Republicano.

“Aquilo que se vier a passar condiciona o mundo, condiciona as relações com a Europa, condiciona a situação na Ucrânia, condiciona a situação económica no mundo. E, portanto, nós acompanhamos com prioridade o que se passa nesse país amigo e aliado”, afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa salientou, depois, que também será importante “o que se passa a nível europeu, com o arranque da nova equipa que vai dar vida a um novo ciclo na Europa, na Comissão Europeia, no Conselho Europeu, no Parlamento Europeu”, assinalando que o anterior primeiro-ministro, António Costa, irá assumir a presidência do Conselho Europeu.

“O somatório das duas realidades vai condicionar a vida do país e a nossa vida nos próximos anos, quatro, cinco anos, portanto, o que se está a passar neste momento nos Estados Unidos da América e o que se vai passar na Europa quando entrarem em função os novos responsáveis”, considerou.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou no domingo a desistência da candidatura à reeleição, invocando o interesse do Partido Democrata e do país, e declarou apoio a uma candidatura da sua vice-presidente, Kamala Harris.

IEL // SF