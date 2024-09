EUA/Eleições: Harris e Trump alteram campanha para ver rasto de furacão

A vice-Presidente e candidata democrata dos EUA, Kamala Harris, e o candidato republicano, Donald Trump, alteraram planos de campanha para se deslocarem até à Geórgia, palco da devastação do furacão Helena.

O número de mortos do furacão Helena chegou perto das 100 pessoas e está a aumentar, com alguns dos piores danos causados pelas cheias no interior da Carolina do Norte.

Para além de constituírem crises humanitárias, as catástrofes naturais podem criar desafios políticos para os candidatos, sobretudo nas últimas semanas de uma campanha presidencial.

No início de um comício em Las Vegas, no domingo, Harris mostrou-se empenhada em estar “ao lado das comunidades afetadas durante o tempo que for necessário para garantir que são capazes de recuperar”.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, que tinha previsto falar sobre a resposta do seu Governo ao furacão Helena na manhã de hoje, acrescentou uma visita às áreas afetadas pela tempestade ainda esta semana, com esforços para não perturbar os esforços dos serviços de proteção civil.

Trump, no seu discurso de comício em Erie, na Pensilvânia, no domingo, descreveu a tempestade como “um grande furacão monstruoso” que “atingiu com muito mais força do que se pensava ser possível” e criticou a sua adversária democrata por participar em “eventos de angariação de fundos no fim de semana com os seus doadores lunáticos de esquerda radical” na Califórnia, enquanto a tempestade decorria.

Durante o mandato de Trump como Presidente, este visitou inúmeras zonas de catástrofe, incluindo as consequências de furacões, tornados e tiroteios.

Mas as viagens suscitaram por vezes controvérsia, como quando atirou toalhas de papel para os residentes de Porto Rico, em 2017, na sequência do furacão Maria.

A Casa Branca informou que Harris visitaria as áreas afetadas “logo que possível, sem interromper as operações de resposta a emergências”.

Harris também falou com o governador Roy Cooper, da Carolina do Norte, e recebeu informações da administradora da Agência Federal de Gestão de Emergências, Deanne Criswell, enquanto viajava.