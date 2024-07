A desistência do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a uma reeleição no cargo acontece um mês antes da convenção dos Democratas, na qual deverá ser escolhido uma nova pessoa candidata.

A convenção do Partido Democrata está marcada de 19 a 22 de agosto, em Chicago, e o que deveria ser uma confirmação de Joe Biden na corrida à Casa Branca transformou-se hoje num “concurso aberto”, como escreveu a Associated Press, no qual 4.700 delegados vão votar num candidato para defrontar o republicano Donald Trump nas presidenciais de novembro.

Joe Biden anunciou hoje a desistência da corrida às eleições presidenciais, por acreditar ser do “interesse” do Partido Democrata e do país, e declarou “apoio total e recomendação” da sua vice-presidente, Kamala Harris, como candidata presidencial.

As regras do partido não permitem que Joe Biden transfira para outro candidato os 3.896 delegados conquistados nas primárias, no início do ano, mas pode influenciar as escolhas deles na convenção.

É possível que possam surgir potenciais candidatos, nomeadamente o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e a Governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, mas o apoio declarado de Biden a Kamala Harris representa a escolha da primeira mulher, da primeira mulher de ascendência negra e indiana, a poder chegar à presidência dos Estados Unidos.

Por sua vez, a escolha dos democratas de uma pessoa candidata a vice-presidente decorrerá numa convenção própria, sendo habitualmente uma ratificação de alguém indicado pelo candidato à presidência.

Na mensagem de anúncio de desistência, Joe Biden, 81 anos, garantiu que vai “concentrar” todas as suas “energias nas funções de Presidente” no que resta do seu mandato na Casa Branca.