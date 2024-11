O Governo espanhol aprova na quinta-feira mais 2,2 mil milhões de euros em ajudas aos afetados pelas inundações de 29 de outubro, elevando a 16,6 mil milhões as verbas já desbloqueadas, anunciou hoje o primeiro-ministro.

O terceiro pacote de ajudas às populações, empresas e municípios das regiões afetadas pelas cheias, em que morreram mais de 220 pessoas, sobretudo na região de Valência, no leste de Espanha, será aprovado num Conselho de Ministros extraordinário, coincidindo com o primeiro mês da catástrofe, disse o líder do Governo, Pedro Sánchez, que está hoje no parlamento nacional a esclarecer a gestão das cheias.

Sánchez afirmou que as verbas aprovadas até agora pelo Governo central de Espanha equivalem a 1% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e a mais de metade do orçamento anual do governo regional da Comunidade Valenciana.

O primeiro-ministro garantiu que continuarão a ser desbloqueados recursos para responder à emergência imediata que ainda há no terreno, para a reconstrução dos cerca de 100 municípios afetados e para relançar a economia da região.

Em declarações anteriores, Sánchez assumiu que atendendo à dimensão das cheias e aos impactos que causou, Espanha terá de rever metas de défice e de dívida públicos, assim a distribuição de fundos europeus.

Segundo os dados que revelou hoje, foram mobilizados para a região valenciana cerca de 20 mil pessoas da administração central espanhola, incluindo 8.500 militares e 9.300 elementos de forças de segurança, entre outros funcionários públicos para diversas missões de assistência.

Até agora, um mês após as inundações, foi restabelecida 80% da rede de canalização de água potável, 100% da rede elétrica e de telecomunicações e a generalidade das estradas e linhas de comboio, mas continua a haver caves e garagens com lodos e água.

As equipas de emergência continuam à procura de cinco pessoas desaparecidas.

Estão confirmados até agora 222 mortos na Comunidade Valenciana, sete na região vizinha de Castela La Mancha e uma na Andaluzia (sul de Espanha).

As inundações afetaram cerca de 100 municípios e destruíram casas, empresas e infraestruturas, além de terem danificado cerca de 120 mil carros, gerando a necessidade de repor o parque automóvel da região de Valência, como disse hoje o primeiro-ministro.

As novas verbas que serão aprovadas na quinta-feira preveem, precisamente, um programa específico para esse objetivo de reposição dos carros destruídos, com uma dotação inicial de 465 milhões de euros e a possibilidade de ajudas diretas de 10 mil euros por pessoa a fundo totalmente perdido, segundo Sánchez.

A força das águas que invadiram as ruas de quase cem municípios valencianos em 29 de outubro arrastaram e empilharam milhares de carros, formando montanhas de automóveis, naquela que é uma das imagens mais associadas a estas inundações.

Segundo Sánchez, as autoridades centrais já receberam 273 mil pedidos para desbloqueamento de verbas de ajuda e foram até agora feitos pagamentos de 60 milhões de euros, a que se seguirão mais 160 milhões na próxima semana.

“Esperamos que se acelerem os pagamentos e que se realizem ao longo do mês de dezembro”, afirmou o primeiro-ministro, que garantiu que “o Governo de Espanha está a fazer um esforço titânico para acelerar o processo tanto quando a lei permite”.

“Da mesma forma que reconstruímos estradas, pontes e linhas ferroviárias em tempo recorde, vamos agora tentar transferir as ajudas o mais depressa possível”, acrescentou.