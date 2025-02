O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, partilhou na sua rede social Truth um filme que mostra o que seria a Faixa de Gaza reconstruída e transformada num destino turístico mediterrânico.

Também disponível no seu perfil do Instagram, o filme, aparentemente gerado com recurso à Inteligência Artificial e com uma duração de 30 segundos, começa com a situação atual de Gaza, território palestiniano totalmente destruído e com adultos e crianças a caminhar entre os escombros junto ao mar.

As imagens mostram depois o que, segundo Donald Trump, poderia ser o futuro do enclave palestiniano, mostrando uma estância balnear com prédios modernos e hotéis.