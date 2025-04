Detido suspeito de ter matado comandante do Estado-Maior da Rússia

Um homem dos serviços secretos especiais da Ucrânia foi detido por alegadamente ter matado o tenente-general russo Yaroslav Moskalik, alto comandante do Estado-Maior, revelaram hoje os serviços secretos russos.

“O agente dos serviços especiais ucranianos Ignat Kuzin, nascido em 1983 e residente da Ucrânia, que colocou explosivos num Volkswagen Golf em Balashikha, na região de Moscovo, matando o tenente-general Yaroslav Moskalyk, foi detido”, indicaram os serviços secretos russos em comunicado.

O tenente-general russo Yaroslav Moskalik, alto comandante do Estado-Maior, morreu na sexta-feira na sequência da explosão de um carro armadilhado na região de Moscovo.

De acordo com Mash e Shot, dois canais do Telegram, Moskalik, vice-chefe do comando de operações do Estado-Maior das Forças Armadas russas, foi morto ao passar junto a um carro no qual se encontrava um dispositivo explosivo que foi detonado remotamente.

“O motivo da explosão foi um engenho explosivo. Foram encontrados fragmentos do engenho no local do incidente”, disse uma fonte policial à agência noticiosa TASS.

O atentado ocorreu no pátio de uma urbanização construída no leste da capital russa especialmente para militares reformados.

Os meios de comunicação social russos divulgaram imagens da forte explosão do carro quando o general, de 59 anos, passava junto ao veículo.

Em dezembro do ano passado, o tenente-general Igor Kirilov, chefe da defesa radiológica, química e biológica da Rússia, também foi morto num atentado à bomba quando saía de casa.