O corpo do líder libanês do Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi encontrado no sábado, um dia depois de um violento ataque israelita que o atingiu nos subúrbios do sul de Beirute, disse à AFP uma fonte próxima do movimento.

“O seu corpo foi encontrado no sábado e foi envolto numa mortalha hoje”, acrescentou a fonte, que pediu anonimato, à agência de notícias francesa AFP, referindo que a data da “cerimónia fúnebre e do enterro ainda não foi marcada”.

Considerado o homem mais poderoso do Líbano, Hassan Nasrallah foi o rosto do Hezbollah, inimigo declarado de Israel, durante mais de 30 anos.

O ataque em que morreu na sexta-feira à noite também matou Ali Karaké, o comandante da frente sul do Hezbollah, anunciou o movimento xiita no domingo, sem dar os nomes das outras pessoas mortas ao lado de Nasrallah.

O exército israelita afirma que “mais de 20 outros terroristas de diversas patentes” foram igualmente eliminados na operação denominada “Nova Ordem”.

As autoridades libanesas anunciaram um número provisório de seis mortos, mas o total é sem dúvida muito mais elevado, dada a dimensão da destruição.

Desde segunda-feira, o sul e o leste do Líbano, bem como os subúrbios do sul de Beirute, têm sido objeto de intensos bombardeamentos israelitas, que causaram mais de 700 mortos e centenas de milhares de desalojados.

Israel e Hezbollah estão envolvidos num intenso fogo cruzado diário desde 07 de outubro de 2023, após o ataque do Hamas em solo israelita que desencadeou a atual guerra na Faixa de Gaza, levando a que dezenas de milhares de pessoas tenham abandonado as suas casas em ambos os lados da fronteira israelo-libanesa.

Os ataques de Israel contra o Hezbollah intensificaram-se de forma substancial nos últimos dias, após as autoridades militares de Telavive terem anunciado uma deslocação das operações da Faixa de Gaza para o norte do país.

O Hezbollah integra o chamado “Eixo da Resistência”, uma coligação liderada pelo Irão de que fazem parte também, entre outros, o grupo extremista palestiniano Hamas e os rebeldes huthis do Iémen.