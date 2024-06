A cidade russa de São Petersburgo deverá ter os maiores arranha-céus europeus, depois da assinatura hoje dum acordo para construir mais duas torres no Centro Lajta do gigante russo do gás Gazprom, com 703 e 555 metros de altura.

As autoridades de São Petersburgo e a empresa de construção Sinergia assinaram um acordo de intenções para a construção das duas novas torres.

“O projeto de criação destes centros multifuncionais, com 703 e 555 metros de altura, mudará a imagem histórica da cidade e transformá-la-á numa zona de negócios do futuro”, declarou o vice-governador de São Petersburgo, Nikolai Linchenko, no serviço de mensagens Telegram.

A sede da Gazprom, que já é o edifício mais alto da Europa, com 462 metros, estará, assim, acompanhada por dois outros edifícios, um dos quais se tornará o segundo mais alto do mundo, atrás do Burj Khalifa do Dubai.

O projeto foi apresentado em 2021 pelo governo de São Petersburgo, que afirmou que o trio de arranha-céus formará um “conjunto arquitetónico harmonioso” nas margens do Golfo da Finlândia.

A construção das restantes torres deverá estar concluída em 2031.