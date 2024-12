Um aumento de 5,4 graus celsius (ºC) na temperatura global pode provocar a extinção de 29,7% das espécies, estando já ameaçadas 1,6% das espécies com o atual aquecimento de 1,3ºC, estima um estudo hoje divulgado.

Os dados fazem parte de uma análise de estudos já publicados, que representam mais de 30 anos de investigação, divulgada pela Associação Americana para o Avanço da Ciência (AAAS, na sigla original) e que alerta que as alterações climáticas estão a remodelar os ecossistemas e a biodiversidade a nível mundial, alterando a distribuição das espécies, as interações e a dinâmica das populações.

“Enquanto algumas espécies se adaptam ou migram para acompanhar as mudanças climáticas, outras enfrentam declínios populacionais, diminuição da área de distribuição e potencial extinção”, afirma-se na análise, recordando que avaliações recentes da biodiversidade global preveem riscos de extinção para mais de um milhão de espécies, embora seja pouco clara a contribuição específica das alterações climáticas.

Para estimar que percentagem das extinções será atribuível às alterações climáticas o estudo incorporou milhões de projeções de quase meio milhar de estudos, abrangendo a maioria das espécies conhecidas.

Os resultados indicam que com os valores atuais das temperaturas globais, agora em 1,3°C acima dos níveis pré-industriais, a estimativa é de que 1,6% das espécies venham a extinguir-se.

Com as temperaturas a subirem a 1,5°C acima dos valores médios da era pré-industrial, o valor limite definido no Acordo de Paris sobre redução de emissões de gases com efeito de estufa, os riscos de extinção aumentam para 1,8% e com um aumento da temperatura global de 2°C os riscos chegam a 2,7%.

Com as metas internacionais de emissões a conduzirem a um aumento projetado de 2,7°C, uma em cada 20 espécies estará em risco de extinção.

Valores mais elevados de aquecimento global fazem aumentar acentuadamente os riscos de extinção, indica um resumo do estudo hoje divulgado. Com um aumento de temperaturas de 4,3°C o risco chega a 14,9% e com um aumento de 5,4°C os riscos sobem para 29,7% das espécies.

Segundo o estudo, os anfíbios, as espécies dos ecossistemas de montanha, insulares e de água doce e as espécies que habitam a América do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia enfrentam as maiores ameaças.