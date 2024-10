Angola vai leiloar este mês 44 diamantes especiais por via eletrónica

Angola vai leiloar, por via eletrónica, 44 pedras especiais, com peso aproximado a 10,80 quilates, indo as sessões de avaliação decorrer entre 07 e 16 deste mês, anunciou hoje a Sodiam, empresa pública de comercialização.

De acordo com uma nota da Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam), o leilão online de pedras especiais está a ser organizado em colaboração com a empresa TRANS ATLANTIC GEM SALES.

As sessões de visualização vão decorrer de 07 a 16 deste mês, nos escritórios sede da Sodiam, em Luanda, devendo o processo de licitação encerrar às 10:00 horas locais do último dia.

A empresa avança que o leilão é direcionado a clientes registados na base de dados da Sodiam e que tenham ‘expertise’ (experiência) na comercialização de pedras especiais.

Os lotes são compostos por 20 pedras da produção da sociedade mineira Kaixepa; 10 pedras da produção da Luele; oito pedras da produção da Catoca; duas pedras da produção da Chitotolo; duas pedras da produção da Tchegi; uma pedra da produção da Lulo e uma pedra da produção da Somiluana.

Este é o décimo primeiro leilão de diamantes brutos organizado pela Sodiam, tendo o último sido realizado em julho do corrente ano.

No último leilão, a Sodiam arrecadou 21,6 milhões de dólares (19,3 milhões de euros), com a licitação de 46 pedras especiais, correspondendo a 2.974,24 quilates, de produções de diamantes brutos das Sociedades Mineiras do Somiluana, Lulo, Kaixepa, Luele e Catoca, em que participaram 36 empresas.

A Sodiam é a empresa estatal responsável pela comercialização da produção de diamantes de Angola, originárias de 17 produções, kimberlíticas e aluvionares, que cobrem todo o espetro de qualidades em termos de tamanhos, modelos, purezas e cores.

Em 2023, a Sodiam exportou cerca de 9,9 milhões de quilates em bruto por um valor total de cerca de 1,5 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros), correspondendo a um preço médio de 158 dólares (141,5 euros) por quilate, posicionando Angola como o terceiro maior produtor mundial de diamantes em bruto em termos de valor.