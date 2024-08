As redondezas do estádio Stade de France, em Paris, onde decorrem desde ontem as provas de atletismo dos Jogos Olímpicos, estão atualmente isoladas.

A notícia está a ser avançada pelo Notícias ao Minuto. Um alerta de bomba foi emitido depois de a polícia ter descoberto um objetivo suspeito.

Segundo a polícia, estão à espera da “Brigada de Minas e Armadilhas”, especializada neste tipo de casos. A estação de comboios Saint-Denis - Porte de Paris também se encontra encerrada.

O estádio, onde ainda decorriam de manhã várias provas de atletismo, como o decatlo com o alemão Leo Neugebauer, favorito ao ouro, estava vazio no momento do alerta.

A primeira sessão do dia terminou por volta das 13h00 e a próxima sessão começa às 17h40, o que significa que, em breve, as multidões estarão de novo a dirigir-se para o estádio.

Este não é o primeiro caso de alerta. Há uma semana, suspeitou-se da presença de um explosivo nos Jogos Olímpicos de Paris. Na quarta-feira passada, foi encontrado um saco suspeito entre o estádio de futebol do Parc des Princes e o centro de ténis. Pouco mais de uma hora depois, as suspeitas foram levantadas.