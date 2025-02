O bloco conservador alemão CDU/CSU liderado por Friedrich Merz elegeu no domingo 208 deputados ao parlamento federal (Bundestag), com 630 lugares, segundo os resultados provisórios divulgados hoje pelas autoridades eleitorais.

A CDU (União Democrata-Cristã), de Merz, conseguiu 22,6% dos votos (164 deputados, mais 12 do que nas eleições de 2021) e o partido “irmão” União Social-Cristã na Baviera (CSU) registou 6% (44 deputados, menos um).

O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) tornou-se a segunda formação mais votada com 20,8%, duplicando os resultados das eleições anteriores, e passou a ter 152 deputados (mais 69).

Os sociais-democratas do SPD, do atual chanceler Olaf Scholz, perderam 86 deputados ao elegerem apenas 120, correspondentes a 16,4% dos votos, o pior resultado de sempre do partido.

Os dois parceiros do SPD na coligação governamental também perderam lugares: os Verdes elegeram 85 (menos 33), com 11,6% dos votos, enquanto os liberais do FDP ficaram de fora com 4,3%, abaixo dos 5% necessários para conseguir eleger um deputado.

O quinto maior grupo parlamentar será do partido A Esquerda, que obteve 7,9% dos votos, o que lhe permitiu eleger 64 deputados, mais 25 do que os que tem atualmente.

O último deputado foi atribuído ao partido regional do estado de Schleswig-Holstein SSW.

Votaram quase 50 milhões dos 60,4 milhões de eleitores, o que significa uma taxa de participação de 82,5%.