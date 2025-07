A companhia aérea Alaska Airlines retomou as suas operações após uma falha informática que afetou todo o seu sistema durante aproximadamente três horas no domingo à noite.

A companhia aérea sofreu uma “falha informática que resultou numa interrupção temporária em terra de todo o sistema para os voos da Alaska Airlines e da Horizon Air”.

A empresa declarou, numa publicação nas redes sociais, que as operações foram retomadas três horas depois da interrupção.

“À medida que reposicionamos as nossas aeronaves e tripulações, provavelmente haverá impactos residuais nos nossos voos. Levará algum tempo para que as nossas operações gerais voltem ao normal”, pode ler-se no comunicado, que não detalhou a natureza da falha informática.

O portal da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) confirmou a interrupção em terra de todas as aeronaves da linha principal da Alaska Airlines e da Horizon Air, referindo-se a uma subsidiária da Alaska Airlines.

No mês passado, o Conselho Nacional de Transportes (NHC, na sigla em inglês) creditou à tripulação do voo 1282 da Alaska Airlines a sobrevivência dos passageiros quando um painel de encaixe da porta se soltou de um avião logo após a descolagem, em 05 de janeiro de 2024, deixando um buraco que sugou objetos para fora da cabine.

Em setembro, a Alaska Airlines informou que suspendeu temporariamente os seus voos em Seattle devido a “interrupções significativas” causadas por um problema informático não especificado, que foi resolvido em poucas horas.

Com sede em Seattle, a Alaska Airlines é a quinta maior companhia aérea dos Estados Unidos, desde a aquisição da Hawaiian Airlines no ano passado.

As duas companhias dispõem de uma frota de mais de 360 aviões que servem cerca de 140 destinos, principalmente no oeste dos Estados Unidos e no arquipélago do Havai.