O investimento ambicioso da Nike nas Olimpíadas começou a dar frutos, com o evento desportivo global a impulsionar significativamente a procura pelos últimos lançamentos de produtos da empresa. A Nike, que comprometeu mais de $1 bilhão para esta campanha olímpica, está a ver os primeiros retornos enquanto procura recuperar a participação no mercado e superar os concorrentes emergentes.

Aumento notável nos sites de vendas diretas das marcas de roupas desportivas

Durante a primeira semana das Olimpíadas, de 26 de julho a 1 de agosto, a Nike viu um aumento notável de pessoas no seu site de vendas diretas ao consumidor. De acordo com dados da SimilarWeb, a Nike e Puma foram as únicas grandes marcas desportivas a ter um aumento nas visitas ao site durante este período, enquanto outras marcas como a Adidas e a Hoka testemunharam um declínio.

O pico de interesse pelas ofertas da Nike ocorreu a 31 de julho, coincidindo com a conquista da sétima medalha de ouro olímpica da ginasta norte-americana Simone Biles, o que levou a um aumento no empenho dos consumidores.

Apenas nessa semana, o site da Nike registou 2 milhões de visitas, das quais 86.900 resultaram em vendas reais. Em contraste, a Adidas teve 532.500 visitas, com apenas 3.600 a converterem-se em compras. Essa diferença marcante destaca a eficácia da estratégia olímpica da Nike e a forte associação entre a sua marca e atletas de sucesso.

Novos lançamentos de produtos durante eventos desportivos de alto nível

O gasto significativo da Nike nas Olimpíadas faz parte de uma estratégia mais ampla para revitalizar a marca e afastar a concorrência de marcas emergentes. Matthew Friend, CFO da Nike, afirmou que a empresa está a direcionar quase $1 bilhão para atividades voltadas para o consumidor no ano fiscal de 2025. Este investimento inclui novos lançamentos de produtos e a expansão de seus esforços de marketing desportivo, particularmente durante eventos de alto nível como as Olimpíadas de Paris.

Como patrocinadora oficial das equipas olímpicas e paralímpicas dos EUA, a Nike lançou uma série de produtos especialmente desenvolvidos para o evento, incluindo os ténis Jordan 4 Retro SE e um Olympic Electric Pack com 55 ténis diferentes, como os modelos Alphafly 3 e Pegasus.

Esses lançamentos capturaram a atenção dos consumidores, com o Jordan 4 Retro SE Paris Olympics Wet Cement tornando-se um produto muito procurado em plataformas de revenda como a StockX, onde foi negociado mais de 8.373 vezes até o final de julho.

Para os consumidores que desejam aproveitar estes novos lançamentos, vale a pena destacar que cupões de desconto no Promo-Codes podem oferecer poupanças significativas em produtos da Nike ou de outras retalhistas internacionais. Além disso, aqueles que procuram expandir sua coleção de roupas desportivas podem conferir os código promocional Adidas disponíveis ou outros cupões desportivos, ao tornar os produtos de alta procura mais acessíveis.

Olimpíadas de Paris – impulso necessário em visibilidade e interesse dos consumidores

Apesar desse sucesso olímpico, a Nike enfrentou desafios em outras áreas ao longo do ano. A marca tem lutado para manter a sua liderança nas categorias de corrida, desempenho e calçados casuais, com concorrentes como On, apoiada por Roger Federer, Hoka da Deckers Outdoor, e até mesmo a Adidas, que ganha terreno no mercado. Embora os esforços inovadores de design da Nike tenham tido alguns contratempos, as Olimpíadas proporcionaram um impulso necessário em visibilidade e interesse dos consumidores.