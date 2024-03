Parlamento Europeu: Estrasburgo segue a todo o gás no penúltimo dia de sessão plenária (com fotos)

Neste terceiro dia de sessão plenária em Estrasburgo, foi a todo o vapor que prosseguiu o ritmo de trabalhos.

Com a sucessão de votações e o vaivém incessante entre reuniões e o hemiciclo, os eurodeputados deram continuidade aos seus afazeres no Parlamento Europeu, casa a qual voltou a receber também, como é habitual, ao longo do dia centenas de curiosos e alunos, de todas as idades, que contactaram com a identidade europeia plasmada em cada esquina desta instituição.

Aliás, é com diversos convites a ser parte ativa desta história que a equipa de reportagem do JM se tem deparado nos incontáveis corredores do PE com ‘lembretes’ e apelos ao voto nas eleições europeias do próximo dia 9 de junho.

Certo é que, enquanto não chega o dia de acorrer às urnas para ditar o futuro da Europa, esta quarta-feira foi dia de continuar a tomar algumas das mais importantes decisões da semana. Isto porque hoje receberam luz-verde propostas como a primeira Lei de Inteligência Artificial da UE e a Lei da Liberdade dos Meios de Comunicação Social.