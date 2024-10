Seis personalidades vão partilhar as respetivas histórias, na conferência ‘MadIT 2024 - Madeira Innovation Talks – Contadores de Histórias de Inovação - Para Partilhar & Inspirar’, no próximo dia 8 de novembro, no Centro de Congressos da Madeira. Objetivo: contribuir para uma “comunidade do conhecimento e da inovação”. Organizada pela Região Madeira da Ordem dos Engenheiros e aberta à sociedade em geral, o MadIT 2024 tem como convidados Elvira Fortunato, Hélder Sousa, Joana Mendonça, Jorge Buescu, Vanessa Cesário e Teresa Gonçalves Lobo. Trata-se de um painel inspirador de “contadores de histórias” que irão partilhar narrativas de vida, inovação, conhecimento e criatividade, nas áreas da ciência, da engenharia, da tecnologia, da cultura e das artes. Um dia muito bem passado.

Entre os convidados destaca-se Elvira Fortunato, uma das mais importantes figuras da ciência em Portugal. Elvira Fortunato é professora catedrática e vice-reitora da FCT/Universidade Nova de Lisboa, e foi Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior entre 2022 e 2024. Reconhecida pela sua investigação pioneira na eletrónica transparente e pelo desenvolvimento do primeiro transístor de papel, Elvira Fortunato é também um dos “rostos” de uma das bonecas Barbie no programa ‘Meninas na Ciência powered by Barbie’, iniciativa que visa inspirar as meninas para a ciência. O título da sua história no MadIT 2024 é “Nunca desistir! Nada é impossível até ser feito!”

Outro nome de peso na conferência será Hélder Sousa, Investigador Auxiliar na Universidade do Minho e especialista em engenharia estrutural, com foco na resiliência de infraestruturas e análise de risco. Hélder Sousa foi distinguido com o prémio IABSE “Early Career” em 2024, é coordenador adjunto do Mestrado Erasmus Mundus NORISK e lidera o grupo de trabalho IABSE sobre resiliência de estruturas. A sua história irá proporcionar uma visão única sobre a gestão e preservação de infraestruturas, incluindo monumentos históricos como os pertencentes à UNESCO. O título da sua história no MadIT 2024 é “Encontrar os ‘esqueletos’ das estruturas: da inspeção à gestão com um prémio pelo meio”.

Na parte da manhã, a conferência conta ainda com Joana Mendonça, professora associada no Instituto Superior Técnico, cuja história no MadIT 2024, intitulada ‘Design Thinking: Viagem da Inspiração à inovação’, abordará o impacto transformador do Design Thinking no desenvolvimento de soluções criativas. Joana Mendonça, com vasta experiência no campo da inovação, promete trazer uma abordagem prática e inspiradora. Nas suas palavras “o mundo está repleto de produtos que ninguém quer. Como podemos pensar em produtos e soluções que as pessoas querem e precisam?”

Durante a tarde do dia 8, Jorge Buescu promete arrebatar a curiosidade com a história ‘Amor e criptografia – ou como um casal apaixonado pode inspirar a inovação’. O Professor do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e autor de diversos livros, irá contar histórias para, nas suas palavras, “conhecer o casal mais famoso da Criptografia que, no esforço por manter as suas conversas protegidas de ouvidos indiscretos, nos vai conduzir pelas grandes ideias da Matemática e Física atuais – ou mesmo futura, como é o caso da Criptografia Quântica”. Uma incursão pela Matemática e Física por um contador de histórias (aquilo que gosta mesmo de fazer é contar histórias para quem gosta de as ouvir) que é também vice-presidente da European Mathematical Society.

A docente universitária Vanessa Cesário, doutorada em Media Digitais, apresenta a história ‘Quando a Comunicação Reprograma a Inovação: Conectar narrativas, criatividade e tecnologia’, na qual vai contar, nas suas palavras, “uma história de sonhos que comandam a vida, ... e como as narrativas reescrevem o mundo e nos convidam a sonhar mais alto”. Galardoada este ano com a distinção de Docente Excelente pelo Instituto Superior Técnico, Vanessa Cesário acrescenta “venham descobrir como uma história pode mudar tudo”.