I Liga: Mourinho estreia-se no Benfica com triunfo na visita ao AVS

O treinador José Mourinho estreou-se hoje no comando técnico do Benfica com um triunfo, por 3-0, na visita ao terreno do AVS, na sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.
Na Vila das Aves, os lisboetas inauguraram o marcador por intermédio do ucraniano Sudakov, aos 45+3 minutos, que marcou pela primeira vez ao serviço do Benfica, e ampliaram a vantagem com tentos do grego Pavlidis, aos 59, de penálti, e do croata Ivanovic, aos 64.
O Benfica, que regressou aos triunfos, é segundo, com 13 pontos, a cinco do líder FC Porto, mas com menos um jogo, enquanto o AVS, liderado de forma interina por Fábio Espinho, continua em último, ainda sem vencer, com apenas um ponto.
Lembram-se daqueles tempos em que as ligações telefónicas iam bater a números diferentes dos que tinham sido rodados lentamente nos velhos telefones da...
Há algum tempo, escrevi um artigo sobre esta espécie rara que insiste em fazer acontecer.
Hoje apetece-me continuar a desenvolver o tema, porque há tanto...
Decorrem cinquenta e um anos do 25 de abril. Em paralelo, celebram-se os cinquenta anos da consagração da autonomia político-administrativa da Região Autónoma...
DO FIM AO INFINITO
Ele imaginou a miúda a afogar-se no lago e era uma rapariga de dezassete anos que tinha um filho recém-nascido, um bebé com apenas dois meses, cujo pai...
A frase “o tiro ouvido em todo o mundo” é uma referência àquele em Lexington, Massachusetts, em 1775, que desencadeou a Guerra Revolucionária contra a...
A morte de Charlie Kirk deveria ter sido um momento de reflexão. Um instante para pensar sobre o estado do mundo, sobre o que nos une e o que nos separa....
Da Virtude
A competência e a devolução de resultados, especialmente em política, incomodam. Por isso é que tanta gente da oposição parece estar com urticária...
O recente anúncio do ministro da Educação, Fernando Alexandre, sobre o descongelamento das propinas a partir do ano letivo 2026/2027, merece uma reflexão...
Na passada terça-feira, foi apresentada a candidatura da coligação PSD/CDS ao Funchal.
Um marco importante para o futuro do nosso concelho que recupera,...
No nosso dia-a-dia manifestamos a nossa esperança de futuro, com recurso a esta construção gramatical (Quem me dera), recorrendo ao mais-que-perfeito do...
A era da mineração de criptomoedas nunca foi tão aberta e inclusiva. A PlanMining, líder global em serviços de ativos digitais, apresentou oficialmente sua plataforma avançada de mineração...
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses socorreram esta noite um motociclista que ficou ferido na sequência de um despiste, sofrido quando entrava na via...
Foi sorteada esta noite a chave do Totoloto deste sábado.
O resultado determinou os números 14, 25, 27, 41, 49 e o suplementar 6.
Uma turista alemã, de 49 anos, foi esta noite hospitalizada após sofrer um violento despiste de moto no Caniçal, na zona do Banda do Silva, a escassos...
A candidata do JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz visitou hoje a freguesia da Camacha e, junto à Igreja Paroquial, apresentou Ricardo Baptista como candidato...
A Associação Raquel Lombardi organiza, em outubro e novembro de 2025, a 7.ª edição do Festival Internacional de Guitarras da Madeira, com o apoio da Direção...
Os internacionais portugueses voltaram a ser decisivos para o Al Nassr, na goleada por 5-1 frente ao Al Riyadh, que garantiu à equipa a terceira vitória...
O treinador José Mourinho estreou-se hoje no comando técnico do Benfica com um triunfo, por 3-0, na visita ao terreno do AVS, na sexta jornada da I Liga...
O escritor Pedro Chagas Freitas mostrou-se hoje “emocionado” com a história do jovem madeirense Diamantino Pereira e apelou aos seus seguidores para que...
O candidato do PS à Câmara Municipal do Funchal, Rui Caetano, acusou hoje o executivo PSD/CDS de nada ter feito em matéria de habitação nos últimos quatro...
A candidatura do Juntos Pelo Povo (JPP) à Câmara Municipal do Funchal projeta colocar o Funchal no mapa das cidades atlânticas com um “potencial único”...