Prossegue o debate do Orçamento da Região Autónoma da Madeira no plenário madeirense nesta manhã de 18 de julho.

O primeiro a subir ao palanque foi o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, a evidenciar o ‘desempenho económico extraordinário’ da Região e a evolução que o PIB regional tem conhecido. No caso, conforme palavras de Eduardo Jesus, de 5 mil milhões para 6 mil milhões em 2023, sendo esperado que alcance 7 mil milhões este ano.

“Em 2022 foi a região com a maior taxa de aumento do PIB”, averbou, expondo, ademais, a dinâmica económica por via do consumo privado e do investimento.

“Queremos preservar o contributo do tecido económico regional, dando consequência à tendência de 2023 com o número mais elevado dos últimos 19 anos no que respeita à construção de empresas”, transmitiu o governante, vincando ainda o propósito da dinamização dos parques industriais da Madeira.

Aeroporto: Equipamentos instalados em setembro

Quanto à infraestrutura aérea, o governante, com a tutela do Turismo, destacou que de janeiro a maio, a Região recebeu 1,9 milhões de passageiros.

Mais disse que os equipamentos de alta precisão para medição do vento, no aeroporto, serão instalados em setembro deste ano.

Por fim, no que toca à cultura, Eduardo Jesus relevou o investimento nesta área, que é para continuar na preservação das tradições, como anunciou.

Acontece hoje, no parlamento regional, a apreciação na generalidade das Propostas de “ Orçamento e PIDDAR para 2024 - Proposta do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024”, da autoria do Governo Regional. Os trabalhos são presididos pelo social-democrata Brício Araújo.