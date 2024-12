A Universidade da Madeira (UMa) deu início às celebrações de Natal na passada quinta-feira, dia 5 de dezembro, com a inauguração da sua Árvore de Natal Comunitária.

O evento teve lugar no hall de entrada do Campus Universitário da Penteada, onde a árvore foi previamente decorada com mensagens de sensibilização para a Saúde Mental criadas pelos membros da Comunidade Académica da UMa.

A inauguração foi abrilhantada por uma atuação musical, a cargo dos estudantes dos cursos de Licenciatura em Educação Básica e em Ciências da Educação, bem como pelos Embaixadores da Saúde Mental das Práticas WellBEING UMa 3.0., sob orientação dos Docentes do Departamento de Ciências da Educação da Faculdade de Ciências Sociais e do Serviço de Psicologia da UMa.

O programa musical incluiu uma seleção de canções que refletiram o espírito natalício, onde se incluíram “Brilha, Brilha lá no Céu”, Ping Pong”, “Então é Natal”, “We wish you a Merry Christmas” e, para encerrar a atuação, “A Todos um Bom Natal”.

As práticas WellBEING UMa 3.0., organizadas pelo Serviço de Psicologia da UMa, integram o projeto “UMa Promoção de Sucesso”, financiado pelo Impulso Mais Digital, Submedida Inovação e Modernização Pedagógica no Ensino Superior – Programa de Promoção de Sucesso e Redução de Abandono no Ensino Superior. As práticas visam promover a literacia em saúde Psicológica e contribuir para o Bem-Estar dos estudantes e restantes membros da comunidade académica da UMa.