Região terá de estar atenta à falta de docentes e não ter receio dos avanços tecnológicos na educação

62 alunos receberam prémios de mérito na Escola Básica Bartolomeu Perestrelo, numa cerimónia que contou com a presença do presidente do Governo Regional.

Miguel Albuquerque enalteceu o mérito dos alunos distinguidos que devem servir de exemplo para a escola, não num sentido elitista, mas como incentivo para todos os alunos.

O governante em gestão lembrou o analfabetismo que atingia a Madeira, a evolução do ensino para a “excelência” atual, em que os valores dos alunos da Madeira se têm destacado em varias disciplinas a nível nacional.

Apontou ainda que não deve haver receios nem tabus relativamente aos avanços tecnológicos na educação, lembrando a aposta que a Região tem feito nos manuais digitais e que irá também ser feito ao nível da Inteligência Artificial.

Dos desafios que se colocam à Educação, Miguel Albuquerque fez notar que há agrupamentos disciplinares que dão sinais de falta de docentes, uma realidade que a Região terá de estar atenta.

A presidente do conselho executivo da escola, Paula Cardoso, expressou o orgulho da escola no sucesso dos seus alunos, que não são vistos como números, mas com um olhar individual.

Elogios ainda para a classe docente da escola Bartolomeu Perestrelo.