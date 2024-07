Grupo Sousa assina protocolo com Escola Francisco Franco para atribuir prémio de mérito

O presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária de Francisco Franco, António Pires, e Pedro Amaral Frazão, assessor do presidente do Grupo Sousa, assinaram ontem um protocolo de cooperação tendo em vista a atribuição do prémio Mérito Escolar e Cidadania Ativa/Grupo Sousa a um aluno do referido estabelecimento.

Este prémio no valor de mil euros distingue anualmente um aluno finalista da Francisco Franco que, para além de refletir aprendizagens de excelência ao longo dos três anos de ensino secundário, também se diferenciou positivamente através de exemplar conduta cívica, conjugada com a participação ativa em atividades relevantes desenvolvidas no âmbito da escola e registadas no seu processo individual, esclarece a escola, em comunicado.

O prémio Mérito Escolar e Cidadania Ativa/Grupo Sousa será entregue na cerimónia evocativa do Dia da Escola, que se assinala a 9 de outubro.