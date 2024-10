A Secretaria Regional da Educação da Madeira vai disponibilizar uma ferramenta com dados estatísticos sobre a região autónoma, permitindo a consulta de informações sobre escolas, alunos e recursos humanos de uma forma mais célere.

A iniciativa foi hoje apresentada numa escola do Funchal e trata-se de um relatório interativo de análise e visualização de dados com informações referentes a alunos, recursos humanos, estabelecimentos de ensino, entre outros indicadores, entre os anos letivos de 2020/2021 e 2023/2024.

Segundo os dados disponibilizados, entre esses anos letivos, a região registou reduções no número de docentes e não docentes, de alunos, assim como nos estabelecimentos de ensino.

A Madeira tinha um total de 6.123 docentes no ano letivo de 2020/2021, dos quais 5.278 no público e 845 no privado, número que caiu para 6.092 no ano letivo de 2023/2024 (5.245 no público e 847 no privado).

Também o número total de alunos diminuiu de 43.597 (32.627 no público e 10.970 no privado) em 2020/2021 para 42.308 no ano letivo passado (31.171 no público e 11.137 no privado).

Em 2023/2024 a região autónoma tinha 143 escolas (79 públicas e 64 privadas), enquanto em 2020/2021 dispunha de 155 (89 públicas e 66 privadas).

As escolas da Madeira registavam em 2020/2021 um total de 3.952 trabalhadores não docentes, sendo que em 2023/2024 o número baixou para 3.770.

A ferramenta estará disponível no ‘site’ da Secretaria Regional da Educação a partir de terça-feira.

A plataforma possibilita consultar informação por concelho, por tipo de escola (públicas e privadas), permitindo também saber mais detalhes acerca do tempo de serviço e habilitações dos docentes e não docentes, por exemplo, conforme explicou Sara Drumond, do Observatório de Educação, no decurso da apresentação.

Na ocasião, o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, sublinhou que a ferramenta disponibiliza “dados sobre a educação de forma mais célere e mais próxima da realidade”, sendo importante para a tomada de decisões.