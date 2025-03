Teve início, na manhã desta segunda-feira, na Escola Secundária de Jaime Moniz, o Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela.

Participam nesta 33.ª edição cerca de uma centena de alunos que, ao longo dos próximos cinco dias, divididos por grupos de teatro de várias escolas da Região, subirão a palco, estando agendadas dez peças, sendo cinco em competição e as restantes a cargo de grupos convidados.

Na sessão de abertura, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, considerou a iniciativa “uma oportunidade para os alunos poderem afirmar o seu talento”.

“Esse talento resulta das suas motivações, mas sobretudo da possibilidade que as nossas escolas proporcionam aos alunos para o poderem desenvolver, através do acompanhamento e da competência dos nossos professores. O que se espera do sistema educativo é que possa capacitar as novas gerações para os desempenhos futuros e essa capacitação, quer do ponto de vista curricular quer do ponto de vista extracurricular, só é possível porque há um conjunto de professores de diferentes áreas que se empenham diariamente para que os alunos possam realizar os sonhos e concretizar os seus objetivos. É através deste ecossistema de escolas competentes, professores capazes, alunos motivados, empenhados e talentosos, que afirmamos a Educação na Região Autónoma da Madeira”, disse o governante.

Neste Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela serão atribuídos os prémios de Melhor ator, Melhor atriz, Melhor sonoplastia, Melhor encenação, Melhor texto, Melhor Realização Plástica e Prémio Carlos Varela, bem como menções honrosas e louvores.