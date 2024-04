Ex-combatentes da Guerra Colonial partilharam vivências com alunos de São Vicente

A Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, em São Vicente, foi, hoje, palco de um encontro intergeracional integrado na celebração dos 50 anos do 25 de abril, no qual participaram alguns ex-combatentes do concelho na Guerra Colonial.

Conforme informa uma nota enviada à redação, neste certame os antigos militares tiveram oportunidade de partilhar algumas das suas memórias e vivências respeitantes a esse período da nossa história com os alunos do 2º ciclo da escola.

Nesta iniciativa, marcaram também presença o General Comandante da Zona Militar da Madeira, tendo feito uma intervenção final sobre os desafios atuais das Forças Armadas e respondido também a algumas questões colocadas pelos alunos como pelos restantes oradores, bem como o Padre Simões, Coronel Capelão das Forças Armadas e a vereadora com o pelouro da Educação da Câmara Municipal de São Vicente, Rosa Castanho.

“Foi um momento emocionante de partilha de histórias na 1ª pessoa, onde os alunos puderam questionar e interagir com os diversos ex-combatentes participantes, bem como com o General, ficando assim com uma perceção mais realista sobre os conteúdos que encontram nos manuais escolares da disciplina de história”, concluiu este estabelecimento de ensino.