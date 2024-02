Escola Gonçalves Zarco assinala Dia Internacional da Criança com Cancro

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) promoveu, hoje, uma iniciativa de sensibilização da comunidade escolar para o Cancro Pediátrico, através da distribuição e do uso de laços dourados por parte de docentes, pessoal não docente e discentes, a par da colocação de um laço dourado no portão principal do estabelecimento de ensino.

“O laço dourado é o símbolo do Cancro Pediátrico, pois é sinal da força, coragem e resiliência destas crianças, na luta contra esta doença que, em Portugal, é diagnosticada em cerca de 400 crianças por ano e é uma das principais causas de morte não acidental na infância, com uma taxa de sobrevivência a rondar os 80%”, expressa a escola, em comunicado.

A EBSGZarco associa-se a esta sensibilização, por “saber que os desafios no combate ao cancro são significativos, sobretudo em idade pediátrica, e englobam também a relação com a Escola e a gestão dos estudos, pois, naturalmente, tal doença afeta as aprendizagens, a assiduidade e a socialização destas crianças e jovens”, acrescentam.

Esta atividade foi dinamizada pela docente especializada Mónica Alvarez, com a colaboração da também docente especializada Cláudia Gonçalves.