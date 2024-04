Na sessão de abertura das VII Jornadas da Educação do SIPE Madeira, a decorrer esta manhã, no Hotel Four Views Monumental, Jorge Carvalho salientou o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na Região em prol de uma educação inovadora e inclusiva.

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, começou por recordar que cumpre agora 9 anos desde que assumiu a tutela, dirigindo, de seguida, palavras de agradecimento e apresso a Júlia Azevedo, presidente do Sindicato Independente dos Professores e Educadores, sublinhando “a forma exemplar com que o sindicato sempre representou os professores e educadores na Região dando um contributo significativo para a tranquilidade e normalização do sistema educativo”. “Aquilo que é importante é nos centrarmos nas aprendizagens e tal só é possível se os professores estiverem na sala de aula”, frisou.

O dirigente considerou que a aprendizagem é “aquilo que todos desejamos que aconteça com sucesso nas nossas escolas” e para isso “temos de perceber como é que os alunos aprendem e que aprendizagens necessitam para não corrermos o risco de estar a ensinar aquilo que efetivamente não é suficientemente aliciante ou adequado”.

Quanto à inovação pedagógica, Jorge Carvalho vincou que “é fundamental, mas importa perceber em que contexto estamos, se a escola é inclusiva é porque hoje felizmente temos todos os jovens na escola e isso é a verdadeira integração e se a escola absorve todos os alunos tem de ter respostas para todos”.

O tutelar reforçou que na Região há “condições para proporcionar aprendizagens com profissionais habilitados para desenvolver um conjunto de competências e talentos”.

“A Região tem procurado criar condições do ponto de vista infraestrutural e pedagógico, dotando as escolas e professores para responder ao grande desafio de entrarmos e sairmos ao fim de 12 anos a 100%, encontrando pelo caminho, o projeto de vida e concretizando os sonhos”. “Do ponto de vista da inclusão somos uma Região pioneira em diferentes dimensões, permitindo uma resposta adequada a cada aluno”, rematou.