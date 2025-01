Candidaturas a reitor da Universidade da Madeira abrem a 27 de janeiro

Está aberto o concurso para o cargo de reitor da Universidade da Madeira, cujas candidaturas decorrem entre 27 de janeiro a 28 de fevereiro.

A documentação entregue pelos candidatos deve ser enviada aos membros do Conselho Geral até 6 de março e a audição pública aos candidatos decorrerá a 17 de março, pelas 09h00, no auditório da reitoria, no Colégio dos Jesuítas.

A 18 de março, será eleito o reitor.

Anúncio de abertura de candidatura e documentos complementares, disponíveis através do site da Universidade da Madeira, em https://www.uma.pt/sobre/orgaos-de-governo/conselho-geral/processos-eleitorais/205736/