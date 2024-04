Antigos estudantes da UMa distinguidos pelo percurso profissional e conduta cívica

A Universidade da Madeira promove anualmente, desde 2019, a atribuição da ‘Distinção Alumni’, destinada a homenagear até três antigos estudantes que se tenham destacado pelo seu percurso profissional e/ou conduta cívica, que deverão, também, ter contribuído para a consolidação da imagem da Universidade da Madeira enquanto instituição de ensino superior de referência.

São elegíveis para receber a distinção todos os diplomados pela Universidade da Madeira, num curso conferente de grau (Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento) ou num CTeSP – Curso Técnico Superior Profissional.

As propostas de candidatos à ‘Distinção Alumni’ devem ser submetidas até ao dia 15 de abril, para o endereço eletrónico alumni@mail.uma.pt. Nestas, deverão constar os dados pessoais do proponente (nome completo e número de identificação) e o nome e nota biográfica do antigo estudante proposto.

Ao júri, presidido pela vice-reitora para a área dos assuntos académicos e formação ao longo da vida, Custódia Drumond, compete apreciar as propostas enviadas e decidir a atribuição da distinção, que decorrerá em maio, no âmbito na cerimónia comemorativa do Dia da Universidade.

Entre os distinguidos de edições anteriores incluem-se Cátia Ornelas, Jorge Carvalho e Leonardo Jardim, em 2019, Carlos León, João Canning Clode e José Luis da Silva, em 2021, Carlos Soares Lopes, Paulo Santos e José António de Barros Rodrigues, em 2022, Lígia Gonçalves, Rita Sá Fernandes e Vadu Rodrigues, em 2023.