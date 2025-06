O concelho de Funchal acaba de se apurar para discutir a final do Prémio FAQtos 2025, uma iniciativa do INOV-INESC e do Instituto Superior Técnico (IST), apoiada pelo Ministério da Educação (através da Direção-Geral da Educação) e que se vai realizar a 5 de Julho, no Centro de Congressos do IST, no âmbito do FAQtos, o projeto português que informa o público sobre os impactos da radiação eletromagnética emitida por sistemas de comunicações móveis na saúde e no ambiente.

Três alunos da Escola da APEL formaram a equipa EcoGuardiões e irão defender em palco o projeto “SPI RF”, que consiste num sistema de deteção precoce de incêndios florestais, baseado em tecnologia de radiofrequência.

Até atingirem a final desta que é a 12ª edição do concurso escolar, as equipas/trabalhos ultrapassaram diversas fases eliminatórias de avaliação (que incluíram vários Relatórios de Progresso e um Vídeo do Projeto), todas elas à luz do tema “Explora as Radiofrequências”. No total, o Prémio FAQtos 2025 recebeu candidaturas de 36 equipas, o equivalente a 137 alunos e 32 professores de 29 escolas secundárias de 11 distritos e 2 regiões autónomas.

Na cerimónia pública do próximo dia 5, os alunos madeirenses enfrentarão dois últimos momentos de escrutínio: a revelação de um cartaz A0 com a equipa e o resumo do projeto; e a apresentação do trabalho em apenas dez minutos ao júri composto por Luís Correia (Coordenador do FAQtos), Prof. Carolino Monteiro (Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa), Prof. Custódio Peixeiro (IST da Universidade de Lisboa), Engº João Figueiredo (MEO) e Dra. Sílvia Castro (Direção-Geral da Educação).

As equipas de alunos responsáveis pelos três melhores trabalhos receberão prémios (1º prémio - 1.500€, 2º prémio - 1.000€ e 3º prémio - 500€), assim como os professores orientadores e as respetivas escolas de origem.