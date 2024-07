Alunos da Francisco Franco distinguidos no concurso ‘História Militar da Minha Terra’

O concurso ‘História Militar da Minha Terra’, promovido pelo Museu Militar da Madeira, no contexto do seu 31.º aniversário, distinguiu 12 alunos da Escola Secundária de Francisco Franco.

Gabriel Rodrigues e Henrique Nunes conquistaram o primeiro prémio na modalidade ‘Texto’, tendo Inês Cortez e Joana Jasmins ficado em segundo lugar e Áron Szepesi em terceiro.

Na vertente ‘Imagens e poemas’ os três lugares do pódio foram ocupados por alunos da mesma escola, nomeadamente Beatriz Faria e Maria Beatriz Rodrigues, que ficaram em primeiro lugar, Inês Fernandes, em segundo, e Martim Fernandes e José Pedro Melim em terceiro.

Na categoria ‘Maquetes’, Afonso Brites e Vítor Fernandes foram terceiros classificados.

Os estudantes participaram no concurso com a elaboração de trabalhos em inglês, no âmbito da disciplina de Inglês e das atividades de Cidadania e Desenvolvimentos, sob supervisão científica da professora Suzana Lobo.