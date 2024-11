WTA: Madeira ‘Melhor Destino Insular do Mundo’ pela 10.ª vez consecutiva

A Madeira venceu esta noite, pela 10.ª vez consecutiva, o prémio do ‘World Travel Awards’ como ‘Melhor Destino Insular do Mundo’ (‘World’s Leading Island Destination’).

O anúncio, conforme o JM Online noticiou, aconteceu esta noite, no Funchal, no Savoy Palace Hotel, na gala da entrega da 31.ª edição dos prémios do mundo dos WTA.

“É o reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido por todo o setor no sentido de reforçar o posicionamento internacional da Região como um destino único, para todos, ao longo de todo o ano”, reagiu assim Eduardo Jesus.

O secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, salienta que “é uma honra e uma satisfação poder receber este prémio numa gala que teve lugar no Funchal, com a presença de muitos convidados da Região e de entidades e instituições que trabalham durante todo o ano para merecer um reconhecimento como este da World Travel Awards”.

Em 2024, além do galardão de ‘Melhor Destino Insular do Mundo’, e de ‘Melhor Destino de Golfe Emergente’, o destino venceu o galardão de ‘Melhor Destino Insular da Europa’ pela 10.ª vez, alcançou a distinção de ‘Melhor Destino de Praia da Europa’, com o Porto Santo e ainda a ‘Melhor Entidade de Turismo’, com o galardão atribuído à Associação de Promoção da Madeira.

Os ‘World Travel Awards’, criados em 1993, são atribuídos anualmente para reconhecer, premiar e celebrar a excelência de todos os setores chave das indústrias de viagens, turismo e hospitalidade. Constituem um dos principais galardões nos diferentes setores que constam de listas restritas e são atribuídos depois da votação online do público e de profissionais do turismo.