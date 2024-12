A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulga hoje os dados definitivos de 2023 do Inquérito aos Serviços Prestados às Empresas (SPE).

Os SPE são compostos pelas seguintes oito atividades: “Informáticas”, “Jurídicas”, “Contabilidade, auditoria e consultoria”, “Arquitetura e engenharia”, “Ensaios e análises técnicas”, “Publicidade”, “Estudos de mercado e sondagens de opinião” e “Atividades de emprego”.

No ano de 2023, o número global de empresas nas referidas atividades foi de 3 133, +8,1% que no ano precedente, das quais 37,3% eram de “Contabilidade, auditoria e consultoria”, 20,9% pertenciam a “Arquitetura e engenharia”, 18,9% desempenhavam atividade na área de “Informática” e 17,3% eram de “Atividades jurídicas”.

No período em referência, o volume de negócios das atividades de serviços prestados às empresas com sede na Região Autónoma da Madeira (RAM) fixou-se em 741,2 milhões de euros, mais 78,9 milhões que em 2022, traduzindo um crescimento de 11,9%. O volume de negócios das empresas que exercem a referida atividade está em crescimento sucessivo desde 2014, atingindo-se em 2023 o valor mais elevado da série disponível (que tem início em 2008).

O montante oriundo das atividades de “Informática” foi o mais elevado entre as SPE, rondando os 259,0 milhões de euros (-21,6 milhões de euros do que o ano anterior, ou seja -7,7%). Por sua vez, a “Contabilidade, auditoria e consultadoria” gerou 149,8 milhões de euros (+35,3 milhões de euros do que em 2022, isto é +30,8%), enquanto os “Serviços de arquitetura e engenharia” e as “Atividades de emprego” registaram volumes de negócios de 125,5 e 66,0 milhões de euros em 2023 (+33,3 milhões de euros e +5,8 milhões de euros do que no ano anterior).

No ano em referência, as atividades de “Serviços Prestados às Empresas” empregavam na RAM 9 565 pessoas, mais 444 que em 2022 (+4,9%). Tal como sucede para as empresas e para o volume de negócios, o número de pessoas ao serviço naquelas atividades constitui um máximo histórico, sendo que esta variável está em crescimento ininterrupto desde 2015.

As “atividades de emprego” empregam 2 893 pessoas, enquanto as ”Atividades de Contabilidade, auditoria e consultadoria“ e as “Atividades de Informática” tinham 2 493 e 2 032 trabalhadores, respetivamente.

Desagregando o emprego por sexo, verifica-se que cerca de 63,1% são homens e 36,9% são mulheres, sendo que entre 2022 e 2023, a proporção de emprego feminino diminuiu 2,0 p.p..

De referir ainda que o volume de negócios por pessoa empregada das atividades de serviços prestados às empresas aumentou de 72,6 milhares de euros em 2022 para 77,5 milhares de euros em 2023 (+4,9 milhares de euros).

Os custos com o pessoal por pessoa empregada das atividades de serviços prestados às empresas decresceram, passando de 23,7 mil euros em 2022 para os 21,5 mil euros em 2023 (-2,2 milhares de euros).