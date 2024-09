A Vila Galé formalizou com o governo do Maranhão a concessão de dois edifícios históricos no centro de São Luís para implantação dos primeiros hotéis do grupo neste estado brasileiro, num investimento de 17 milhões de euros.

Num comunicado divulgado hoje, a Vila Galé avança que a assinatura do termo de concessão decorreu na passada terça-feira, numa cerimónia no Palácio dos Leões, na presença do fundador e presidente do grupo, Jorge Rebelo de Almeida, e do governador, Carlos Brandão.

Num investimento de 105 milhões de reais (cerca de 17,27 milhões de euros), os dois projetos – denominados Vila Galé Collection São Luís e Vila Galé Collection Maranhão - contarão com 67 e 45 quartos, respetivamente, e terão o selo da submarca Collection, reservada a empreendimentos ‘premium’ e hotéis ‘boutique’.

“Vamos transformar os primeiros prédios que visitámos, onde funcionavam a antiga Defensoria Pública e a Casa do Maranhão, em hotéis Vila Galé”, afirma o presidente do grupo hoteleiro, citado num comunicado.

“O centro histórico de São Luís é rico em história e beleza, e encantou-me desde a nossa primeira visita. Estamos muito entusiasmados com a nossa chegada a este estado”, acrescentou Jorge Rebelo de Almeida.

Além de revitalizar edifícios históricos, o projeto prevê a criação de 300 empregos durante a fase de construção e de 100 postos permanentes após a inauguração das duas unidades.

Atualmente, a Vila Galé conta com 10 hotéis e ‘resorts all inclusive’ no Brasil. A curto prazo, o plano de expansão da marca, onde se inclui a introdução da submarca Collection, prevê o desenvolvimento de sete novos empreendimentos.

Além dos empreendimentos no Maranhão, o grupo diz estarem já confirmadas as aberturas do Vila Galé Collection Sunset Cumbuco (Ceará) em novembro deste ano; do Vila Galé Collection Ouro Preto (Minas Gerais) em abril de 2025; do Vila Galé Collection Amazónia - Belém (Pará) em novembro de 2025; e dos Vila Galé Collection Coruripe e Vila Galé Nep Kids (dedicado às crianças), ambos em Alagoas e previstos para 2026.

A Vila Galé tem ainda mais 32 hotéis em Portugal, um em Cuba e um em Espanha.