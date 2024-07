A Mesa da Secção dos Produtores de Rum, Mel e Licores Tradicionais tomou hoje posse para o próximo triénio, reconduzindo Celso Olim na presidência. O responsável sublinhou que o objetivo deste órgão continuará a ser “trabalhar para potenciar o crescimento do volume de negócios das empresas, de forma a dar continuidade aos mais de 600 anos deste setor de atividade na Madeira”.

Aliás, Celso Olim lembrou que este setor representou, em 2023, um volume de negócios de 4,5 milhões de euros, ressalvando que a matéria-prima representou cerca de 35% dos custos de produção. Apontou ainda o crescimento da produção de bebidas espirituosas, destacando o Rum da Madeira que está prestes a receber a designação DOP - Denominação de Origem Protegida (produtos agrícolas e géneros alimentícios).

Já o diretor da ACIF-CCIM, Duarte Silva, mostrou-se otimista com a evolução do setor, perante o mais recente anúncio de medidas de apoio por parte do Governo Regional. Um otimismo partilhado pelo presidente da Mesa, que se comprometeu a dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos anos, de forma a permitir a evolução do negócio dos produtores de rum, mel e licores tradicionais.

Saliente-se que a Mesa é composta por Celso Olim (presidente), em representação do ENM - Engenho Novo da Madeira, Lda.; Luís Faria, em representação da J. Faria & Filhos, Lda.; Liana Silva, em representação da Sociedade dos Engenhos da Calheta, Lda.; João Carlos Melim, em representação de V. Melim, Lda.; Pedro Ferreira, em representação de Florentino Isildo de Gouveia Ferreira.