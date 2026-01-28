Três navios de cruzeiro transportam 6.820 passageiros

O Porto do Funchal está a receber esta quarta-feira três navios de cruzeiro, que transportam 6.820 passageiros.

O Mein Schiff 7, chegou ao início da madrugada de terça-feira com 2.853 passageiros e 1.042 tripulantes, para passar duas noites no Funchal. Agenciado pela JFM Shipping, chegou de Las Palmas de Gran Canaria e prossegue viagem às 14h00 horas de quinta-feira, com destino a Santa Cruz de La Palma.

Está a navegar no itinerário Cruise Atlantic Islands (CAI), com escalas em Gran Canaria, Funchal, La Palma, Tenerife e Fuerteventura.

Também no Funchal, desde terça-feira, está o AIDAluna que trouxe à Madeira 2.719 pessoas (2.091 passageiros e 628 tripulantes). Uma escala da responsabilidade da Blatas, com o navio a prosseguir a viagem de 12 dias que está a realizar no itinerário CAI. Já passou por Gran Canaria, Lanzarote, Agadir (Marrocos), Tenerife, Fuerteventura, La Gomera e La Palma.

Na manhã desta quarta-feira, também para pernoitar no Funchal, chegou o Marella Voyager com 1.876 passageiros e 782 tripulantes. É uma escala da Agência Ferraz, com o navio a chegar às 7:00 hroas de Fuerteventura e partir na quinta-feira, pelas 12:00 horas, para Santa Cruz de La Palma. É mais um cruzeiro CAI.