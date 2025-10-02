Tech Trends 2025: “Olhem para a tecnologia como a vossa melhor amiga”

Filipe Freitas, o novo diretor comercial Madeira da MEO, considerou hoje que a inteligência artificial é uma ajuda para as empresas serem “mais eficientes” e que é uma aliada dos negócios.

“Olhem para a tecnologia como a vossa melhor amiga e estejam descansados porque efetivamente a tecnologia vai trazer sucesso para as vossas organizações, mas nunca se esqueçam do fator humano. Nunca se esqueçam que as pessoas são o elemento mais importante da equação”, alertou Filipe Freitas, numa “mensagem clara” que quis deixar no encerramento do Tech Trends 2025 da MEO.

Aos decisores, o novo diretor comercial deixou ainda o alerta: “Não tentemos adaptar. Pegar na tecnologia e encaixar dentro da empresa. Nem tão-pouco pegar em tecnologia e manter os processos que nós temos na instituição. O que nós temos de fazer é parar, pensar e chamar as empresas que percebem do assunto, olhar para os casos em que foram aplicadas e tiveram sucesso e aplicar na nossa empresa”.

A fechar o Tech Trends 2025 da MEO, o gestor destacou ainda os dois dias de conferência em que “foram abordados vários temas, como cibersegurança, computação quântica e inteligência artificial; temas que são muito prementes nos nossos dias”.

“Nós, hoje, vivemos sob tecnologia 24/7, e a covid acelerou a digitalização das empresas. A forma como compramos, a forma como trabalhamos, a forma como convivemos em sociedade” mudou, referiu.

Mas, tranquilizou, “a mensagem que vos quero dizer hoje é que podem estar descansados. A tecnologia veio para ficar, mas a tecnologia veio para auxiliar os humanos. A tecnologia não é um problema da sociedade”.

De acordo com o novo diretor comercial Madeira da MEO, “a inteligência artificial e a cibersegurança vão transformar as nossas interacções, mas não vão fazer com que as pessoas desapareçam”, porque “as empresas vão continuar a precisar de pessoas”.