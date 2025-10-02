Tech Trends 2025: Novo hospital vai custar 550 milhões de euros, diz Pedro Ramos

Pedro Ramos, responsável da Estrutura de Missão para o Hospital Central e Universitário da Madeira, disse hoje que o novo hospital de Santa Rita vai custar cerca de 550 milhões de euros, “algo semelhante ao valor do orçamento da saúde para este ano”.

Ao intervir no Tech Trends 2025 da MEO, para falar do “Sistema de Saúde do Atlântico – Desafio Digital para o Futuro”, Pedro Ramos, que foi secretário regional da Saúde e da Proteção Civil, lembrou os custos estimados inicialmente. “Em 2018, aquando da assinatura do Projeto de Interesse Comum, o custo era de 250 milhões, mais o IVA”, lembrou.

Porém, os preços subiram e só a terceira fase é agora de 265 milhões de euros, mais do que o projeto total inicialmente pensado. Também a unidade de saúde já quase duplicou o seu valor, acrescentou.

Neste evento organizado pela MEO, no Funchal, Pedro Ramos atualizou que o SESARAM emprega hoje cerca de 6.000 pessoas, dos quais 1.400 são médicos, 2.600 são enfermeiros e 1.400 são assistentes operacionais.

O sistema responde por 27 mil internamentos, 160 mil situações de emergência e 350 mil consultas.Pedro Ramos disse, ainda, que a inteligência artificial será “o futuro”, será “usada em todas as áreas” e vai libertar os profissionais para estar mais perto e por mais tempo com os utentes.

Em termos digitais, disse que o caminho digital da saúde madeirense começou em 1992, tendo já reunido 800 mil processos clínicos e 80 milhões de dados. Segundo Pedro Ramos, esta informação trabalhada vai permitir avaliar a resposta e ajustá-la. Neste sentido, disse que a inteligência artificial terá um “importante papel” na organizar a informação.