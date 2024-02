Taxa de desemprego da Madeira sobe para 6,2%

Segundo os resultados do Inquérito ao Emprego, relativos ao 4.º trimestre de 2023, a taxa de desemprego na Região fixa-se nos 6,2%, valor que representa uma subida de 1,4% face ao trimestre anterior, embora se verifique uma descida de 0,6% face ao trimestre homólogo.

No referido hiato temporal, a população empregada fixou-se em 129,4 mil pessoas, registando um aumento em termos homólogos de 3,6%, com mais 4,5 mil pessoas empregadas. Por outro lado, o número diminuiu 2,1% comparativamente ao trimestre precedente, com menos 2,8 mil pessoas empregadas.

Do total da população empregada, 14,3 mil pessoas trabalharam em casa, correspondendo a 13,2% das mulheres empregadas e 0,0% dos homens empregados.

Face ao trimestre homólogo, a população inativa, estimada em 117,4 mil pessoas, recuou 1,2 pontos percentuais, embora tenha aumentado 1,2% em comparação ao trimestre anterior.

A taxa de atividade das pessoas em idade ativa, no mesmo período, foi estimada em 62,5%, valor superior em 1,1% ao trimestre homólogo, mas inferior em 0,5% à registada no trimestre anterior.

A taxa de atividade nas mulheres foi de 57,2% e a dos homens de 86,7%.A nível nacional, a taxa de desemprego situou-se em 6,6%, sendo que aumentou em termos trimestrais em todas as regiões, à exceção do Alentejo, que registou uma diminuição de 0,1%. As maiores variações trimestrais ocorreram na Madeira (+1,4%), Algarve (+1,1%) e Açores (+0,9%).

Média anual

Em termos de média anual, em 2023, a taxa de desemprego na Madeira foi estimada em 5,9%, valor inferior em 1,1%. face ao ano anterior. Trata-se do valor mais baixo da série iniciada em 2011.

Já a taxa de desemprego em Portugal, situou-se em 6,5% em 2023, o que representa um aumento de 0,4 p.p. em relação a 2022.