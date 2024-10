Fábio Correia, sócio gerente da Semax, revelou, hoje, que a empresa facturou, no ano passado, mais de um milhão de euros, valor que deverá ser ultrapassado no ano corrente.

O empreendimento, que aposta nas energias renováveis e cumpre, no próximo mês, 19 anos, conta atualmente com 10 colaboradores e encontra-se à procura de mais trabalhadores. “Precisamos de mais mão de obra, que é uma dificuldade no nosso mercado”, disse.

A empresa tem sobretudo clientes do setor privado, que se mantém fiéis à loja desde a sua abertura, no entanto intervem também no setor público, estando prevista uma intervenção no Mudas, com novos equipamentos.