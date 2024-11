A Câmara de Santa Cruz irá apreciar e votar, na próxima quinta-feira, dia 21, o orçamento municipal estimado em mais de 57 milhões de euros.

A informação foi avançada esta manhã, pelo presidente da autarquia, Filipe Sousa, no seu habitual ponto de ordem. “É um orçamento que representa um marco significativo para o Concelho de Santa Cruz, reafirmando os valores de responsabilidade e de visão a longo prazo que têm pautado a gestão camarária. Com um orçamento inicial estimado em cerca de 40 milhões de euros, espera-se que o valor total ultrapasse os 57 milhões de euros, ao contabilizar o saldo de gerência (perto nos 12 milhões de euros), os fundos comunitários (dois milhões de euros) e a eventual concretização de um novo empréstimo no valor de 3,2 milhões de euros, destinado a investimento”, evidencia o autarca.

Filipe Sousa acrescenta que estes montantes “permitem a realização de investimentos consideráveis, que se destacam quando comparados com gestões anteriores à nossa, ou seja, antes de 2013, marcadas por uma gestão financeira danosa e a subsequente necessidade de declarar o município falido”.

Para o edil, o orçamento de 2023, traduz-se num “reflexo de um esforço coletivo e sustentado para recuperar e desenvolver Santa Cruz, garantindo hoje uma estabilidade financeira invejável que permite investir nas infraestruturas, no bem-estar social e no desenvolvimento económico do município”.

Mais da conta o presidente da Câmara de Santa Cruz que, para o próximo ano irá reforçar os investimentos na recuperação da rede viária, num investimento global superior aos 5 milhões de euros ‘derramados’ pelas cinco freguesias; reforçar todos os programas sociais, incluindo o apoio à infância, bolsa de estudo para doutoramentos e estabelecer parcerias com outras instituições de âmbito social, colocando assim em pleno funcionamento a escola da Achada do Barro, na freguesia de Santo António da Serra; garantir a execução da Estratégia Local de Habitação, incluindo a antiga Escola da Fazenda, em Gaula, como imóvel a considerar na construção de habitação social, no âmbito do 1.º Direto; executar o plano de eficiência energética já previamente definido. Manter o investimento na recuperação e lançamento de novas redes de água e saneamento como há muito não se via e lançar um procedimento de aquisição de 11 viaturas para a recolha de resíduos; novos investimentos, a nível da requalificação urbana, com especial referência para a promenade da frente-mar de Santa Cruz, mercado municipal de Santo António da Serra e ringue Filipe Mota na Camacha; investir na Companhia de Bombeiros Sapadores e Proteção Civil Municipal, com a aquisição de novos equipamentos, viaturas e reforço da capacidade ao nível dos recursos humanos (nova escola com 16 recrutas).

“Este orçamento para 2025 é assim o espelho de tudo aquilo que conseguimos fazer em termos financeiros e é a garantia de que vamos continuar na senda de um projeto político diferenciador, atento aos problemas e aos desafios e que continuará a fazer história neste concelho. Apesar de a lei não me permitir mais nenhum mandato, acredito que o povo de Santa Cruz continuará a apoiar e a optar por este projeto político”, remata Filipe Sousa.