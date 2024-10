O hotel Saccharum, da Savoy Signature, apresenta o exclusivo jantar Sabores Orgânicos da Terra e da Vinha que combina a autenticidade dos ingredientes biológicos com uma harmonização de vinhos orgânicos cuidadosamente selecionados.

O evento terá lugar no próximo dia 26 de outubro, às 19h00, no restaurante Alambique, e promete proporcionar uma viagem gastronómica de 6 pratos meticulosamente preparados com ingredientes orgânicos locais.

Composto por diferentes capítulos da gastronomia orgânica, o jantar divide-se em ‘Pasto & Rebanho´, ‘Mar & Serra’, ‘Compostagem & Hortaliça’, ‘Capoeira’ e ‘Vagem & Cacau’. Cada momento será harmonizado com vinhos biológicos, criando uma experiência sensorial completa.

Entre os diferentes pratos deste menu de degustação, os comensais poderão contar com um deleitoso Cherne em folha de bananeira e praliné de inhame, que será harmonizado com o aclamado Esporão Reserva Branco. Como prato de carne, a deliciosa Galinha do Mato com girassol, soja, tomate seco, beterraba, espinafre e paprica fumada, harmonizada com Quinta da Pedra Escrita Tinto. Entre outras opções surpreendentes, será também servido um Falafel de grão-de-bico, cebola, sésamo, coentros e especiarias para saborear com um Contraste Tinto.

Esta noite contará com animação especial, ao som dos conceituados músicos Rafael Andrade, trompetista, e Ricardo Dias, contrabaixista, para proporcionar uma envolvente atmosfera musical.

O jantar tem o valor de 80€ por pessoa com a opção de adicionar a harmonização de vinhos biológicos por 45€.