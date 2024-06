O restaurante Desarma venceu quatro prémios na edição deste ano da Gala Vinhos do Tejo, que se realizou na última sexta-feira, dia 21 de junho.

O Tejo Gourmet - Concurso de Iguarias e Vinhos do Tejo, tem como objetivo a promoção dos Vinhos do Tejo e sua harmonização com as várias gastronomias existentes no nosso país, elegendo-os como vinhos indispensáveis ao acompanhamento equilibrado dos menus. Com 63 restaurantes a concurso, 29 dos quais em estreia, o grande destaque foi para o Desarma, o grande vencedor da noite, que conquistou o diploma de Grande Ouro, atribuído pelo conjunto e qualidade da experiência oferecida.

Além deste, o Desarma subiu ao palco por mais 3 vezes para receber três distinções: Melhor Cozinha de Autor, pelo reconhecimento de uma cozinha de assinatura do Chef Octávio Freitas; Melhor Restaurante, pelo serviço de sala, infraestrutura, decoração e localização; e, ainda, Melhor Harmonização, assinada pelo jovem e promissor sommelier João Barbosa.

No rescaldo da importante noite para o restaurante madeirense do The Views Baía, o Chef Octávio Freitas partilhou que “são momentos destes que nos deixam orgulhosos do caminho feito até aqui. Quero felicitar todos os restantes concorrentes, agradecer ao júri a sua decisão e garantir que faremos mais e melhor, para honrarmos as tantas distinções.”