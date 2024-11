No dia 29 de novembro, o Reid’s Palace prepara-se para dar as boas-vindas à época festiva com um jantar de Natal em parceria com a prestigiada Moët & Chandon.

O cenário para esta noite mágica será o William Restaurant, galardoado com uma estrela Michelin. A noite será uma celebração da alta gastronomia e espírito festivo, abrilhantada pelas harmoniosas vozes de um coro natalício, oferecendo uma verdadeira experiência de Natal.

O Chef Executivo Criativo do Reid’s Palace, José Diogo Costa, elaborou um menu de 5 momentos para esta ocasião especial, cada prato será cuidadosamente harmonizado com a distinta gama de champanhes da Moët & Chandon, proporcionando uma experiência gastronómica única.

O atum com algas, maçã e tabaibeira dará início a este jantar singular, acompanhado pelo prestigiado Moët & Chandon Brut Impérial Magnum. A noite continuará com o peixe da nossa costa com funcho, levaduras e raízes, seguido do wagyu dos Açores com batata-doce e requeijão, que serão harmonizados com o Moët & Chandon Grand Vintage 2015, e o Moët & Chandon Grand Vintage Rosé 2015, respetivamente.

Já a sobremesa traz um momento especial, onde Limão Caviar com morangos e erva caninha e o Moët & Chandon Néctar Impérial se unem para criar uma combinação perfeita.

Este evento exclusivo proporciona aos apreciadores de alta gastronomia e champanhe uma experiência única, aliando a magia do Natal com a sofisticação do Reid’s Palace.

“Na Moët & Chandon, acreditamos em criar momentos de celebração que sejam tão intemporais quanto extraordinários”, explicam os representantes da marca. “Neste Natal, orgulhamo-nos de colaborar com o Reid’s Palace, um parceiro valioso, para oferecer uma experiência que personifica na perfeição o espírito festivo”.

O “Jantar de Natal Moët & Chandon” terá lugar no dia 29 de novembro, no William Restaurant do Reid’s Palace, e tem um custo de 250.00 € por pessoa (incluindo a harmonização com champanhe).

O evento terá início às 19:30 com snacks e champanhe no foyer do restaurante, enquanto o jantar começará pelas 20:00.

A reserva antecipada é recomendada e poderá ser efetuada através do telefone 291 71 71 71, por e-mail para reservations.rds@belmond.com, ou diretamente no website William Restaurant | Moët & Chandon Christmas Dinner