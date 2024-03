PSI ganha 0,88% com grupo EDP a liderar subidas

A bolsa de Lisboa terminou hoje a sessão com o seu principal índice, o PSI, a subir 0,88% para 6.276,69 pontos e as duas cotadas do grupo EDP a liderar as subidas.

A EDP Renováveis subiu 2,87% para 12,90 euros e a EDP somou 2,49% para 3,62 euros, numa sessão que terminou com 12 cotadas em alta e quatro em baixa.

Nas maiores subidas ficaram ainda a Altri (2,06% para 5,20 euros), o BCP (1,50% para 0,31 euros) e a Mota-Engil (1,43% para 4,95 euros).

Os acionistas da Mota-Engil votam em assembleia-geral no dia 18 de abril a reeleição do Conselho de Administração para o mandato 2024-2026 e o seu alargamento para 19 membros.

Entre as cotadas do PSI com valorizações mais moderadas, a Corticeira Amorim avançou 0,71% para 9,87 euros, a Semapa subiu 0,69% para 14,62 euros e a Sonae ganhou 0,40% para 0,88 euros.

A liderar as descidas, a Jerónimo Martins baixou 1,08% para 18,36 euros. Os CTT perderam 0,60% para 4,16 euros, a Galp cedeu 0,30% para 15,14 euros e a Greenvolt caiu 0,12% após ter divulgado resultados na terça-feira à noite.

Os lucros da Greenvolt, empresa de energias renováveis, caíram 92,9% em 2023, para 1,2 milhões de euros, contra 16,6 milhões de euros no ano anterior.

Apesar da quebra dos lucros, a Greenvolt sugere que os resultados do ano “estão em linha com as expectativas e com o plano estratégico do grupo”.

As principais bolsas europeias também fecharam no ‘verde’, Madrid subiu 1,09%, Frankfurt 0,50%, Paris 0,25%, Milão 0,21% e Londres registou uma ligeira variação positiva de 0,01%.